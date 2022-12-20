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الثلاثاء، 20-12-2022 07:34 ص

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالمياً

نفط8


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أي 0.8%، لتصل إلى 80.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:24 بتوقيت غرينتش.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا، أي 0.9%، إلى 75.84 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتا في الجلسة السابقة.

 

وكالات


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