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الاحتلال ينفذ غارات بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

السبت، 13-01-2024 09:09 ص

أسعار شحن الحاويات عالمياً تواصل الارتفاع بسبب اضطرابات البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون بقطاع الشحن البحري، إن أسعار شحن الحاويات عبر المسارات العالمية الرئيسية قفزت هذا الأسبوع، إذ أثارت الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن مخاوف من إطالة أمد الاضطرابات على صعيد التجارة العالمية بالبحر الأحمر، وهو واحد من أكثر المسارات البحرية ازدحاما في العالم.

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وارتفع مؤشر شنغهاي القياسي للشحن بالحاويات بأكثر من 16 % على أساس أسبوعي إلى 2206 نقاط، كما ارتفع المؤشر الذي يقيس الأسعار الفورية للشحن بالحاويات من موانئ الصين 114%.


وتتجنب أغلب سفن الحاويات المرور في قناة السويس القريبة، وهي طريق مختصر من آسيا إلى أوروبا يمر خلاله ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات.


وأدى التصعيد الأخير إلى إثارة المخاوف من أن تتجنب ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة، التي تنقل سلعا حيوية مثل الحبوب، الابحار عبر البحر الأحمر، وهو ما يهدد بجولة جديدة من التضخم العالمي.


ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الهجمات على أنحاء اليمن ردا هجمات على قوات جماعة الحوثي وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر.

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