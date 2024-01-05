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الجمعة، 05-01-2024 05:07 م

كلف النقل البحري لشركات ترتفع بنسبة 100%

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الوكيل الإخباري - كشفت أرقام نشرها مؤشر "واي سي آي" (WCI) المختص بالنقل البحري، عن ارتفاع تكلفة النقل البحري للشركات الأوروبية بنسبة 100% بسبب توتر الأوضاع في البحر الأحمر ونقل مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح.اضافة اعلان


ووفق الأرقام، وصلت عمليات مرور السفن حول رأس الرجاء الصالح في الأسبوع الماضي إلى 262 سفينة، أو 3.4 مليون حاوية، ما معدله 12% من الأسطول العالمي، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يطال ارتفاع الأسعار كل قطاع النقل البحري وليس فقط السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

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