انخفاض طفيف على أسعار القمح عالمياً

الوكيل الإخباري -

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سجلت أسعار القمح عالمياً، للعقود الآجلة، اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا، بالرغم من استمرار التوترات في البحر الأحمر.وأظهرت بيانات التداول، ان السعر وصل الى مستوى 573 دولار للبوشل بعد ان كان 605 .وتتوقع الأسواق أن يسجل السعر انخفاضاً أكثر خلال الأسبوع القادم، لأسباب تتعلق بكميات الإنتاج، وقرب حصاد الموسم الشتوي في الدول المصدرة.وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو زادت بنسبة 3% الأسبوع الماضي، بعد سلسلة التوترات التي حدثت في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الى جانب استمرار الحرب الروسية الاوكرانية.