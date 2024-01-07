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الأحد، 07-01-2024 01:51 م

أزمة البحر الأحمر تقفز بتكاليف الشحن البحري 173 %

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الوكيل الإخباري - قفزت تكاليف الشحن البحري بين آسيا وأوروبا وأمريكا، بنسبة وصلت إلى 173% منذ تشرين الثاني الماضي، بسبب أزمة البحر الأحمر.

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وقالت شركة Freightos المختصة في عمليات الشحن ورصد البيانات المتعلقة بصناعة النقل البحر إن أسعار شحن الحاويات على المدى القصير، بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة زادت بنسبة 173% بفعل انخفاض الطاقة الاستيعابية، وذلك على إثر التهديدات المستمرة لسفن الشحن في البحر الأحمر.


وبلغ السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية 40 قدماً من آسيا إلى شمال أوروبا يتجاوز الآن 4 آلاف دولار، صعودا من متوسط 1900 دولار سابقا، بحسب الشركة.

وأضافت: "بين أسواق آسيا والساحل الشرق الأميركي، ارتفعت الأسعار بنسبة 55 % تقريبا، إلى 3900 دولار للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً".

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