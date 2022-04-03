الأحد 03-04-2022
الوكيل الاخباري

تعيين 14 موظفاً لمراقبة الأسواق والأسعار في إربد

2.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي

وزير الأوقاف يحدد وقت الإقامة لصلاتي الفجر والعشاء

الهيئة الخيرية الهاشمية تنفذ حملة رمضان بالخير غير 2022

أسواق الأسهم الخليجية تسجل أكبر مكاسب فصلية منذ عام 2009

17 وفاة و1731 إصابة كورونا سجلت في الأردن الأسبوع الماضي

تراجع حاد لصافي أصول مصر الأجنبية في فبراير‎‎

بعد الغاز.. روسيا تنوي تصدير الغذاء بالروبل

الزراعة تؤكد: ارتفاع درجات الحرارة خفّض أسعار الخضار والفواكه

الكرملين: قرار تسعير الغاز اتخذ حرصا على عدم خسارة النقد الأجنبي بسبب العقوبات

الأحد، 03-04-2022 03:13 م

أسواق الأسهم الخليجية تسجل أكبر مكاسب فصلية منذ عام 2009

32022109448319015243


الوكيل الاخباري- أدى تحسن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى نمو مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 17.7% بنهاية الربع الأول من العام 2022، فيما يعد أكبر مكاسب يسجلها المؤشر منذ الربع الثاني من العام 2009.

ووفق تقرير كامكو إنفست، ساهم في تعزيز تلك المكاسب مواصلة المؤشر اتجاهه التصاعدي على مدار أربعة أشهر متتالية.

وأنهت كافة الأسواق الخليجية تداولات هذا الربع في المنطقة الخضراء بصدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مؤشره مكاسب بنسبة 17.2%، ثم قطر والسعودية بمكاسب بلغت نسبتها 16.4% و16.0% على التوالي.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
download

الكويت ترفع سعر وقود السيارات لمدة 3 أشهر

الصادرات-الأردنية

صادرات إربد خلال آذار الماضي 115 مليون دولار

37411

تراجع حاد لصافي أصول مصر الأجنبية في فبراير‎‎

66

بعد الغاز.. روسيا تنوي تصدير الغذاء بالروبل

00000-1

الكرملين: قرار تسعير الغاز اتخذ حرصا على عدم خسارة النقد الأجنبي بسبب العقوبات

9690789_1645964771

أوكرانيا: على مجموعة الـ7 فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت

أخبار متعلقة
3202224144653865664380

شركة بترول أبوظبي تتوقع حالة شح في أسواق النفط بالأمد القريب

6988419bee709b25125837ae495dbb2b

معضلة تواجه بريطانيا بسبب وحدة تابعة لـ غازبروم.. ستكلفها مليارات الدولارات

1635694736_984_557551_manamabahrain

البحرين: الوصول لنقطة التعادل في الميزانية بحلول 2024

320221717478413682180

ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 7 ملايين برميل.. أعلى مستوى منذ 21 شهرا

GettyImages-157529162

النفط يستأنف الهبوط.. والأحداث تنذر ببداية أسبوع متقلب

18409258_303

الإمارات: لن نتصرف بشكل منفرد ونرفع إنتاج النفط