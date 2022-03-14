النفط يستأنف الهبوط.. والأحداث تنذر ببداية أسبوع متقلب

الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أسبوع متقلب، على خلفية قول الرئيس الأوكراني إن المحادثات مع موسكو أظهرت علامات على التحول إلى محادثات جوهرية أكثر، مما أثار بعض التفاؤل الحذر بشأن الخطوات نحو خفض التصعيد.



تراجعت العقود الآجلة للنفط الأميركي في نيويورك بأكثر من 3٪، لتتداول دون 106 دولارات للبرميل بعد ارتفاعها يوم الجمعة، كما خسر برنت قرابة 3% منخفضا إلى 109 دولارات للبرميل.



وتسببت الحرب في أوكرانيا في اضطراب أسواق السلع من النفط الخام إلى الحبوب، وأدت إلى تجنب المشترين للنفط الروسي في ظل العقوبات المالية المفروضة على موسكو.

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