أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثرواتهم منذ 2020 .. و 5 مليارات شخص ازدادوا فقراً

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أكدت منظمة "أوكسفام" اليوم الاثنين، أن أغنى 5 رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ 2020 حتى نهاية عام 2023 ، و 5 مليارات شخص ازدادوا فقراً.وقال تقرير صادر عن المنظمة ونشر تزامنا مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، إن ثروات هؤلاء الأثرياء ارتفعت من 405 مليارات دولار في 2020 إلى 869 مليار دولار في نهاية العام الماضي، في الوقت الذي أصبح فيه 5 مليارات شخص في العالم أكثر فقرا.وصار أصحاب المليارات حاليا أكثر ثراء بمقدار 3.3 مليار دولار عن ما كانوا عليه في 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي أثرت في اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.وعبرت "أوكسفام" عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون وبشكل ملحوظ مزيدا من القوة.وقالت المنظمة "تستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة من خلال الضغط على العمال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة".وأشارت "أوكسفام" إلى أن الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48% في 1980 إلى 23.1 % في 2022.ودعت منظمة "أوكسفام" إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتة إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنويا، كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المديرين التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.