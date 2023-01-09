ألمانيا.. الإنتاج الصناعي يرتفع بأكثر من المتوقع

الوكيل الإخباري - ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا أكثر بقليل من المتوقع في تشرين الثاني 2022 ، بحسب ما أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي.

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وأوضحت البيانات أن الإنتاج الصناعي، في أكبر اقتصاد بأوروبا، قد زاد 0.2 % عن الشهر السابق.



وأظهرت بيانات نُشرت مؤخرا أن الصادرات الألمانية تراجعت على غير المتوقع في نوفمبر، إذ استمر الضغط على أكبر اقتصادات أوروبا بفعل ارتفاع التضخم والضبابية في الأسواق، وذلك رغم انحسار أزمات سلاسل التوريد.



وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، التي صدرت الخميس، فإن الصادرات تراجعت في نوفمبر بنسبة 0.3 % على أساس شهري، في مقابل توقعات بارتفاعها بنسبة 0.2 % . ( سكاي نيوز )

