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الإثنين، 28-12-2020 12:27 م

أقرها ترامب

أمريكا .. تخصيص 290 مليون دولار لمواجهة النفوذ الروسي

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من المصدر


الوكيل الإخباري - كشفت وثائق مشروعات القوانين الخاصة بتمويل عمل الحكومة الأمريكية في السنة المالية 2021 التي أقرها الرئيس دونالد ترامب أن واشنطن تخصص 290 مليون دولار "لمواجهة النفوذ الروسي".

ونصت مبادرة الاعتمادات التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية على الالتزام بتوجيه "290 مليون دولار لمواجهة نفوذ روسيا ومحاولات زرع عدم الثقة في المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

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وجرى في ذات الوقت تخصيص 300 مليون دولار "لمواجهة نفوذ الصين"، كما تتحدث الوثائق أيضا عن الأموال التي ستذهب إلى "برامج تعزيز قدرة إنفاذ القانون وقوات الأمن في أوروبا وأورآسيا وآسيا الوسطى، وتعزيز التعاون في مجال الأمن".


كما سيجري تخصيص أموال من ميزانية الولايات المتحدة "لدعم برامج تطوير الديمقراطية في الاتحاد الروسي ودول أخرى في أوروبا وأورآسيا وآسيا الوسطى، بما في ذلك تعزيز الحرية على الإنترنت".


وسيتم أيضا تخصيص 20 مليون دولار لـ "تعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني في أوروبا الوسطى، بما في ذلك ضمان الشفافية، ووسائل الإعلام المستقلة، وسيادة القانون، وحقوق الأقليات، وبرامج مكافحة معاداة السامية".

 

وتم تمديد الحظر المفروض على "تمويل أي نشاط من شأنه الاعتراف بسيادة الاتحاد الروسي على شبه جزيرة القرم".


كما حد الكونغرس من إمكانية حصول وزارة التجارة ووزارة العدل ووكالة ناسا على أنواع مختلفة من أنظمة المعلومات من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، بسبب "مخاطر التجسس الإلكتروني والتهديدات السيبرانية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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