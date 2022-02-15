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الثلاثاء، 15-02-2022 10:02 ص

أوبك: ارتفاع حجم إنتاج النفط الإيراني خلال العام 2021

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الوكيل الاخباري- أظهر آخر تقرير لمنظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك+"، ارتفاع حجم إنتاج النفط الإيراني إلى 2.4 مليون برميل يوميا خلال العام 2021.

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وأوضح تقرير "أوبك+"، أن حجم إنتاج النفط الإيراني ارتفع إلى 2.4 مليون برميل يوميا خلال العام 2021 بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالعام 2020، بينما بلغت زيادة حجم إنتاج دول "أوبك" 6 بالمئة فقط خلال هذه الفترة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، بحسب مراسلنا، بأن هذا يأتي في ظل استمرار أقسى العقوبات التي تتعرض لها إيران ولاسيما قطاعها النفطي.

وتشير الأرقام إلى استمرار ارتفاع حجم إنتاج النفط الإيراني خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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