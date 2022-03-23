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الأربعاء، 23-03-2022 09:18 ص

أوروبا تحذر.. العملات المشفرة ملاذ الروس للالتفاف حول العقوبات

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الوكيل الإخباري - أعرب البنك المركزي الأوروبي عن قلقه من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوب الروسية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد "إن أكثر ما يقلقني" هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب هجومها ضد أوكرانيا الشهر الماضي.

وأضافت في منتدى مصرفي عبر الإنترنت أن الأصول المشفرة تستخدم "للالتفاف على العقوبات التي فرضتها العديد من دول العالم على روسيا وعدد محدد من الأشخاص الفاعلين".

وتابعت "في أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كل من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة"، وفقا لفرانس برس.

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