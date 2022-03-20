أوكرانيا تتسلح بالعملات المشفرة لمواجهة الغزو الروسي

لوكيل الاخباري- تؤدي العملات المشفّرة في أوكرانيا، دورا غير مسبوق يتيح للحكومة جمع ملايين الدولارات لتمويل تصديها للغزو الروسي.



لماذا تحوّلت أوكرانيا نحو العملات المشفّرة؟ وما هي التحوّلات التي ستطرأ على هذا القطاع الذي لا يزال فتيا؟

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منذ أولى ساعات النزاع فتحت الحكومة الأوكرانية العناوين والمحفظات الخاصة بالعملات المشفّرة ما أتاح لها تلقي هذه العملات اللامركزية بشكل مباشر.

وبإمكان أي شخص يمتلك عمليات مشفّرة أن يرسلها إلى هذه العناوين، وباتت تتدفق على الحكومة العملات المشفرّة من شتى الأنواع من بيتكوين وإيثيريوم وأيضا تيثر المقوّم بالدولار.

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