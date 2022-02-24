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الخميس، 24-02-2022 09:23 م

هبوط البورصات العالمية إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - تكبدت أسواق المال العالمية خسائر بالساعات الأولى لتداولات الخميس، متأثرة بإعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عمليات عسكرية خاصة وصفها بأنها تأتي "لحماية" منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، مع توجيه ضربات لمدن ومناطق أخرى بالبلاد.

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وتراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الخميس، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 5ر2 بالمئة في لندن، بينما انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 4 بالمئة، وهبط مؤشر DAX 30 الألماني بنسبة 4 بالمئة وفق ما أوردت شبكة (سي ان ان) .


وانهارت الأسهم الروسية، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبلاد بنسبة 45 بالمئة، ووصلت العملة الروسية مستوى قياسي منخفض بلغ 90 (روبل) مقابل الدولار الأمريكي.


أما في الأسواق الآسيوية، فانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2ر3 بالمئة، وهي أكبر خسارة يومية له في خمسة أشهر.

 

وانخفض مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 6ر2 بالمئة، في حين فقد مؤشر نيكي 225 الياباني 8ر1 بالمئة، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 7ر1 بالمئة.

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