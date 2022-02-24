السعودية: 2.8 مليار ريال لإنشاء أول متنزه للألعاب المائية

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة القدية للاستثمار عن منحها عقدًا بقيمة 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) لتشييد أول متنزه ترفيهي للألعاب المائية في المملكة والأكبر من نوعه في المنطقة.



وتم ترسية العقد على كل من شركة أليك للهندسة والمقاولات، وشركة السيف للمقاولات الهندسية في مشروع مشترك لبناء المتنزه الذي سيكون واحداً من أبرز الوجهات الترفيهية في القدية، العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة.



وتم توقيع العقد من قبل عبدالله بن ناصر الداود، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، وكيز تيلور، الرئيس التنفيذي لشركة أليك للهندسة والمقاولات، وأحمد البسام، الرئيس التنفيذي لشركة السيف للمقاولات الهندسية في احتفال خاص أقيم بمركز التجربة والزوار في القدية، تبعه وضع حجر الأساس إيذانا ببدء أعمال البناء، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

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