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الأربعاء، 09-12-2020 03:45 م

أوروبا تقدم لأوكرانيا 600 مليون يورو

Ukraine


الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قدم 600 مليون يورو في إطار مساعدة مالية للاقتصاد الكلي لأوكرانيا.

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وكتب زيلينسكي على "تويتر": "ممتن لشركائنا في الاتحاد الأوروبي وشخصيًا لرئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ونائب الرئيس التنفيذي، فالديس دومبروفسكيس، على تقديم مساعدة مالية كلية لأوكرانيا بمبلغ 600 مليون يورو.

 

هذه إشارة مهمة على دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا ومواصلة مسار الإصلاحات".

 

بدوره، أشار رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، إلى أن المساعدة "ستعزز الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا في الأوقات الصعبة لوباء "كوفيد-19".


وتُعد المساعدة المالية الكلية جزءا من تعاون الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا مع الدول المجاورة، وهي إحدى أدواته للاستجابة للأزمات في دول الجوار الأوروبي التي تعاني من مشاكل حادة في ميزان المدفوعات.


ويتم تقديم المساعدة المالية الكلية على شكل قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة، بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.




المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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