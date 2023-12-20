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الأربعاء، 20-12-2023 07:46 م

إنتاج أميركا من النفط يرتفع إلى مستوى قياسي

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الوكيل الاخباري - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات ارتفاع إنتاج الخام بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق.

وفي سياق متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ومخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

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وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمعدل 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول إلى 443.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بهبوطها 2.3 مليون برميل.





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