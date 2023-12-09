"فيتش" للتصنيف الائتماني تطلق "تحذيرا" حول أوكرانيا

الوكيل الإخباري - منحت وكالة "فيتش" الدولية، أمس الجمعة، أوكرانيا تصنيفا ائتمانيا متدنيا، حيث سلطت الضوء على المخاطر العالية للاقتصاد الأوكراني.



وأكدت الوكالة الدولية، التصنيف الائتماني طويل الأجل لأوكرانيا عند مستوى "CC"، وهي مرتبة تعكس المخاطر العالية. ويعني ذلك أن مستوى خطر التخلف أو التعثر عن السداد عند مستوى عال.

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وجاء في بيان صدر عن الوكالة أن العامل الرئيسي الذي يشكل هذا التصنيف هو توقع استمرار النزاع في أوكرانيا طوال العام القادم 2024.



وأشار البيان إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد حقق "نجاحات محدودة" حتى الآن، وأنه "في السيناريو الرئيسي التفوق الأوكراني ليس كافيا لتحقيق الأهداف بشكل حاسم".



ومن العوامل الأخرى التي دفعت الوكالة لمنح أوكرانيا هذا التصنيف، عجز الميزانية وارتفاع الدين العام، وحالة عدم اليقين بشأن استمرار المساعدات الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وتتوقع الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي في أوكرانيا 3.8% عام 2024 و4.5% عام 2025.

RT