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الأربعاء، 06-12-2023 10:09 ص

تباين في أسعار النفط مع تقييم السوق تخفيضات أوبك+ ومخاوف الطلب الصيني

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الوكيل الإخباري - تباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت خسائر على مدى أربع جلسات، فيما تقيم الأسواق فعالية تخفيضات إنتاج أوبك+ والمخاوف حيال آفاق الطلب المتدهورة في الصين.

وبحلول الساعة 0438 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 77.21 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 72.28 دولار للبرميل.

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وأغلق كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوى منذ السادس من تموز في الجلسة السابقة، وانخفض الخام الأمريكي لأربعة أيام متتالية.

واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، أواخر الأسبوع الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024. وتشمل تلك التخفيضات تمديدا للخفض الطوعي السعودي والروسي البالغ 1.3 مليون برميل يوميا.

وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي.بي.إس "الأخبار الإيجابية الوحيدة خلال اليومين الماضيين هي تصريح المسؤولين السعوديين والروس بأن تخفيضات أوبك+ يمكن تمديدها أو زيادتها وفقا للأوضاع السائدة في السوق" خلال النصف الأول من عام 2024.

ويقول محللون إن المخاوف إزاء تأثير الصراع في الشرق الأوسط، على الإمدادات توفر بعض الدعم بعد انخفاضات الأسعار السابقة.

 

CNBC

 

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