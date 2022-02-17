الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 09:55 ص

إيرباص تعلن نتائجها المالية عن 2021

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الوكيل الاخباري- أعلنت مجموعة "إيرباض" أنها حققت أرباحا صافية بلغت 4,2 مليار يورو في عام 2021 ، السنة التي شهدت تزايدا في وتيرة إنتاجها وتكيفها مع الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

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وقالت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية التي سلمت 611 طائرة تجارية في 2021، بزيادة نسبتها 8 بالمئة عن السنة التي سبقتها، إنها تتوقع زيادة في إنتاجها وتنوي تسليم 720 طائرة في 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، غيوم فوري، في بيان إن "اهتمامنا انتقل من إدارة الجائحة إلى الانتعاش والنمو". 

وعزا رئيس الشركة المصنعة للطائرات هذه النتائج "الرائعة" إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية التي تم تسليمها (+ 8٪ مقارنة بـ2020)، وإلى "الأداء الجيد" للنشاطات الفضائية والدفاعية، وكذلك لقسم المروحيات، وإلى "الاهتمام بخفض التكاليف وبالقدرة التنافسية". 

وكانت "إيرباص" التي انخفض إنتاجها بمقدار الثلث، ليبلغ 45 طائرة أحادية الممر من طراز "A320" (A319 و A320 وA321) شهريا منذ أبريل 2020، تنتج في نهاية 2021 45 طائرة في الشهر، وهي تخطط لزيادة إنتاجها ليبلغ 65 طائرة شهريا في صيف 2023، وهو عدد لم يسبق أن سجلته.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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