اتفاقية لإقامة محطة كهربائية بالزرقاء الصناعية

الوكيل الإخباري - وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية، اتفاقية مع شركة الكهرباء الوطنية لإنشاء محطة تحويل رئيسية في موقع مدينة الزرقاء الصناعية لتزويد المدينة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية اللازمة، بكلفة إجمالية للاتفاقية تزيد عن 9 ملايين دينار وتنفذ على مدار 3 أعوام.

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ووفقا لبيان صادر عن شركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم السبت، تهدف الاتفاقية إلى إنشاء محطة تحويل رئيسية (132/33 ك.ف) تصل قدرتها إلى (80 ميجا فولت) لتتمكن الشركة لاحقا وضمن تفاهمات يجري التحضير لها حاليا مع شركة الكهرباء الأردنية لتلبية متطلبات مدينة الزرقاء الصناعية من الطاقة الكهربائية التي تصل إلى (40 ميجا) تقريبا قابلة للزيادة مستقبلا، من خلال إنشاء محطة فرعية (33/11 ك.ف)، لسد احتياجات المدينة ومرافقها والشركات الصناعية التي ستباشر العمل داخلها حال جاهزية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة.



ووقع الاتفاقية، مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل، وممثلين عن الشركتين.



وقال جويعد، إن الاتفاقية تأتي ضمن إجراءات الشركة لاستكمال تطوير المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة بتنفيذها على مساحة 1116 دونما بجميع الخدمات الأساسية والمساندة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية إليها، مبينا أن هذه الاستطاعة الكهربائية التي تتضمنها الاتفاقية ستلبي مختلف احتياجات المرحلة الأولى من المدينة، وانه سيصار إلى مضاعفتها مستقبلا في حال تطوير المراحل الأخرى من المدينة التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 4700 دونم.



وأشاد جويعد، بالخبرة التي تمتلكها شركة الكهرباء الوطنية من خلال تنفيذها للعديد من مشاريع الكهرباء على المستوى الوطني وفقا لأفضل الممارسات اضافة إلى الخبرات التراكمية التي تمتلكها الشركة من خلال كوادرها العاملة.



من جانبه، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، إن الشركة ستتولى جميع الأعمال الإنشائية والهندسية لإنشاء المحطة و تزويد المدينة بالطاقة الكهربائية اللازمة وفقا لأرقى المواصفات، كما ستتولى الشركة ربط خدمات المياه والصرف الصحي لمبنى محطة التحويل مع شبكة الخدمات القائمة لشركة المدن الصناعية الأردنية في مدينة الزرقاء الصناعية، إضافة إلى إجراء فحوصات التشغيل ووضع المحطة في الخدمة حسب بنود الاتفاقية.



وأكد أهمية الشراكة بين مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص لسد احتياجات مختلف المشاريع الوطنية التي تهدف إلى إحداث التنمية في مختلف محافظات المملكة.