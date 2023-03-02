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الخميس، 02-03-2023 09:48 ص

الأردن استورد 280 الف برميل من النفط العراقي الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - استورد الأردن 280 الف و 769 برميل نفط خام من نفط كركوك العراقي خلال شهر شباط الماضي. اضافة اعلان


وكشفت بيانات لشركة تسويق المنتجات النفطية العراقية، اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن معدل التصدير اليومي بلغ 10 آلاف برميل، نُقلت عبر الصهاريج لمصفاة البترول في الزرقاء. 

وأوضحت البيانات أن متوسط سعر البيع الذي اشترى فيه الأردن النفط بلغ 66.49 دولاراً لكل برميل، وهو سعر تفضيلي أقل بـ 16 دولاراً عن سعر خام برنت. 

ويأتي استيراد الأردن للنفط العراقي ضمن اتفاق بين البلدين، بحيث يتم استيراد نفط خام كركوك لتعزيز الاحتياطي من النفط الخام للمملكة.

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