ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 50ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36 دينارا لجهة البيع.

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وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40ر44 و40ر33 دينار على التوالي.



ولفت في تصريح صحفي، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 264 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 302 دينار، وسط طلب وعرض ضعيفين.



واشار علان إلى أن سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية بلغ بعد عصر اليوم عند 1857 دولارا للأونصة الواحدة.



