الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من دولار للبرميل

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

اشتباكات ومواجهات باقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء معتدلة في المملكة اليوم الأربعاء

أمانة عمّان توضح حول سقوط سقف نفق الصحافة

مؤتمر طلابي بعنوان مستعدون لحاضر جديد بعد جائحة كورونا بالمزار الجنوبي

اختتام معسكر الأنماط الصحية بمركز شابات الشونة

عجلون : ورشة لرفع كفاءة العاملين بمواقع الخدمات الصحية

الجامعة العربية تشارك بالمنتدى الإسباني العربي للخدمات السمع بصرية

الأربعاء، 18-05-2022 07:58 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الذهب


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ خفف تراجع الدولار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشدد تجاه التضخم.

اضافة اعلان


ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.56 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.50 دولار للأوقية.


وواصل الدولار خسائره لليوم الرابع متراجعا عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية.


لكن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام استقر بعد زيادة حادة في الجلسة السابقة مما حد من الطلب على المعدن النفيس.
وتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بالقدر المطلوب للحد من زيادة التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.66 دولار للاوقية.


وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 952.31 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2057.35 دولار للأوقية.

 

البيان


إقرأ ايضا
نفط6

ارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من دولار للبرميل

6283924542360452b12b36cc

روسيا تصبح من كبار موردي النفط للهند

rJVgBkIPyV83Q2WjR7wUP7zpWMhnTHptbf16bH2e

13.5 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في الربع الأول

image (1)

ارتفاع معدل التضخم في المملكة 2.62 %

4qcN1PRYbFIfr6JsTaZuPuNGdxfmS24HhHpDOgkV

وزير الاستثمار يبحث تعزيز الاستثمارات الايرلندية في المملكة

62837b5c4236045163460ccb

بعد قرار حظر التصدير.. توقف شحنات بمئات آلاف الأطنان من القمح في أحد موانئ الهند

أخبار متعلقة
423459

استقرار أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار

ذهب٢

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

420221416818777550196

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

420221416818777550196

أسعار الذهب عالميا عند أقل مستوى في 4 أسابيع

420221416818777550196

الدولار يُربك سوق الذهب.. موجة ارتفاعات قياسية في مصر

الذهب

الذهب يتراجع عالميا متأثرا بصعود الدولار