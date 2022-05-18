ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ خفف تراجع الدولار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشدد تجاه التضخم.

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ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.56 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.50 دولار للأوقية.



وواصل الدولار خسائره لليوم الرابع متراجعا عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية.



لكن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام استقر بعد زيادة حادة في الجلسة السابقة مما حد من الطلب على المعدن النفيس.

وتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بالقدر المطلوب للحد من زيادة التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.66 دولار للاوقية.



وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 952.31 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2057.35 دولار للأوقية.

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