ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+

الوكيل الإخباري - صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الخميس، بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على المزيد من تخفيضات الإنتاج لينخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا.

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وسيضغط اتفاق أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.5% إلى 93.83 دولارا للبرمل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.5% إلى 88.21 دولارا للبرميل.



وقالت السعودية إن تخفيضات الإنتاج، التي تعادل نحو 2% من الإمدادات العالمية، جاءت ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.



وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه "قصير النظر".



وقال البيت الأبيض إنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة أوبك+ على أسعار الطاقة في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.



وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب الهجوم الروسي لأوكرانيا.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن انخفاض مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي، دعم الأسعار أيضا.



وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر إلى 429.2 مليون برميل.

وكالات