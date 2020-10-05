الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

ايعاز عاجل من مدير الامن العام بشأن أوامر الدفاع

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

إربد: تحرير 5 مخالفات لأشخاص لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11

ايعاز من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

الضمان تعلن تمديد برنامج تمكين للتخفيف من أعباء الأزمة الحالية

كارثة غير مسبوقة تحدق بتجار الالبسة في الاردن

تعطيل مدرسة خاصة بعد اصابة معلمة وطالب بكورونا

دعم مالي بقيمة 45 دينارا لعائلات اردنية

تفاصيل موجة الحر التي ستؤثر على الاردن

توضيح حول المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي




الإثنين، 05-10-2020 04:19 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

6afee8344048ff0ebc918bc5aa65105b


الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 3 بالمئة بالسوق الأميركية، اليوم الاثنين، ليرتد الخام الأميركي بقوة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وخام برنت من أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد تطورات إيجابية عن الحالة الصحية للرئيس الأميركي.

اضافة اعلان

وارتفع الخام الأميركي بنسبة 5ر3 بالمئة إلى مستوى 31ر38 دولار من مستوى الافتتاح عند 01 ر37 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 01ر37 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 4ر3 بالمئة إلى مستوى 48ر40 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح عند 16ر39 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 16ر39 دولار. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
zenhr-hrms-tax-4a9b0f6e76a4a61b08b0406091116eab99fbf813301cdc0e1fe0cd5f806c6408

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 5ر3 مليون دينار

ap_20229757459389-9152fa6c32e2cfb3a99ead3beea3c6061c812140

أرقام صادمة... ماذا فعلت حرائق الغابات في كاليفورنيا

default

25 دولارا في الساعة... جنيف توافق على أعلى حد أدنى للأجور في العالم

نم

أسعار الذهب وصحة ترامب علاقة عكسية

riyadh_saudi-arabia-mandatory-e-invoicing

السعودية.. القطاع الخاص غير النفطي يعود للنمو لأول مرة منذ فبراير

8202061196319803050

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض