ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 3 بالمئة بالسوق الأميركية، اليوم الاثنين، ليرتد الخام الأميركي بقوة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وخام برنت من أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد تطورات إيجابية عن الحالة الصحية للرئيس الأميركي.

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وارتفع الخام الأميركي بنسبة 5ر3 بالمئة إلى مستوى 31ر38 دولار من مستوى الافتتاح عند 01 ر37 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 01ر37 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 4ر3 بالمئة إلى مستوى 48ر40 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح عند 16ر39 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 16ر39 دولار.



