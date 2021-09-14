الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 14-09-2021 10:37 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من أن عاصفة أخرى قد تؤثر على الإنتاج في تكساس هذا الأسبوع، حتى في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الخام الأمريكية صعوبات للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية، بعد أن ألحق الإعصار ”أيدا“ أضرارا بساحل الخليج.

وصعدت أسعار الخام للجلسة الثالثة على التوالي، فيما بلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس/ آب، في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 0444 بتوقيت غرينتش، صعد خام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 73.91 دولار للبرميل، بعد أن زاد إلى المستوى المرتفع البالغ 74.08 دولار في وقت سابق.

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المصدر: إرم

 

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