ارتفاع أسعار النفط على خلفية بيانات وزارة الطاقة الأمريكية

الوكيل الاخباري - تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، بعد صدور بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات البنزين في البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذلك حسبما أفادت بيانات التداول.

اضافة اعلان



وبحسب البيانات ، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو لمزيج نفط بحر الشمال من برنت بنسبة 0.93 في المئة، ليبلغ 68.53 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نيسان/ أبريل لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.92 في المئة ليبلغ 65.03 دولار للبرميل.



ويواصل المتداولون تقييم إحصاءات وزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطيات النفط والمنتجات النفطية، بالإضافة إلى مستوى الإنتاج في البلاد خلال الأسبوع الماضي.



فقد ارتفعت المخزونات التجارية للأسبوع المنتهي في 5 آذار/مارس بمقدار 13.8 مليون برميل، إلى أقصى حد منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر 2020. كما ارتفع إنتاج النفط إلى 10.9 مليون برميل يوميًا من مستوى الأسبوع السابق البالغ 10 ملايين برميل.



في الوقت نفسه، تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 11.9 مليون برميل، على الرغم من توقع انخفاضها بمقدار 3.5 مليون برميل فقط.

المصدر : سبوتنك







