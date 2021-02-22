ارتفاع أسعار النفط بنسبة دولارين للبرميل

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار النفط ارتفعت بنسبة دولارين، مشيرة إلى أن برنت ارتفع إلى 64.95 دولار للبرميل، والخام الأمريكي ارتفع إلى 61.25 دولار.

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وتشهد أسعار النفط ارتفاعا من الأسبوع الماضي، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية ولاية تكساس الأمريكية، أدت إلى تعطل الإمدادات في جنوب الولايات المتحدة.



وتنتج تكساس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط يوميا، ويوجد بها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أمريكية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.



وفي 18 فبراير الحالي، ارتفع سعر مزيج نفط "برنت"، في بحر الشمال لأول مرة منذ 21 يناير من العام الماضي فوق 65 دولارا للبرميل.

المصدر : روسيا اليوم

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