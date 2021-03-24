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الأربعاء، 24-03-2021 01:29 م

ارتفاع أسعار النفط 3% بعد حادثة سفينة قناة السويس

قناةةةةة السويس
أرشيفية


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بأكثر من 3% ، بعد جنوح سفينة في قناة السويس عرقلت مرور السفن الأخرى، وسط مخاوف من تأثر إمدادات النفط بسبب توقف الملاحة بشكل مؤقت عبر القناة.

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وارتفع "برنت" بنسبة 3.19 بالمئة إلى 62.73 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:33 بتوقيت موسكو، بعدما هوى 5.9 بالمئة إلى 60.50 دولار في اليوم السابق.


وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.10 بالمئة إلى 59.55 دولار للبرميل، بعد أن فقد 6.2 بالمئة ولامس مستوى متدنيا عند 57.03 دولار أمس الثلاثاء
ولامس المؤشران أمس أقل مستوياتهما منذ أوائل فبراير الماضي ونزلا نحو 14 بالمئة عن المستويات المرتفعة، التي بلغاها في وقت سابق من الشهر الجاري.


وأدى جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس اليوم إلى توقف الملاحة عبر القناة، التي تعد شريانا دوليا لتدفق حاملات النفط، لكن هيئة قناة السويس أعلنت عن إجراءات عاجلة بعد حادث السفينة.



 




 

 


 

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