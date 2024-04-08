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الإثنين، 08-04-2024 11:45 ص

ارتفاع التضخم في الأردن 1.72% خلال الشهور الثلاثة الاولى من 2024

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الوكيل الإخباري - رصدت دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آذار الماضي بنسبة 1.63% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.53% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر شباط الذي سبقه.اضافة اعلان


وعلى المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 1.72% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 108.83 لنفس الشهر من عام 2023، كما بلغ الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 110.02 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.12 مقابل 108.26 لنفس الفترة من عام 2023.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.84%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.37%، و"الايجارات" بنسبة 4.12%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الزيوت والدهون" بانخفاض نسبتة (1.53%)، و"المنسوجات البيتية" بنسبة (1.28%)، و "الوقود والانارة" بنسبة (1.22%)، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة (1.06%).

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.57%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.26%، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4.21%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2024 مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة 4.98%، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4.04%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 2.20%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 1.77%، و"النقل" بنسبة 0.55%.

 




 

 


 

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