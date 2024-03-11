الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

المستشفى الميداني الأردني خان يونس/2 يباشر أعماله

وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 3 لعام 2024

86 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من 0.4% الى 2%

الاحتلال ينسف أحياء سكنية كاملة بمنطقة القرارة بخان يونس

الاحتلال يسجل زيادة بنسبة 265% في شكاوى جنود الاحتياط

الخدمات الطبية الملكية تعلن ساعات دوامها خلال شهر رمضان

الاوقاف: الانتهاء من تجهيز المساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.76% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

الإثنين، 11-03-2024 11:56 ص

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.76% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

482912

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر شباط الماضي بنسبة 1.57% مقارنةً بالشهر المقابل من عام 2023، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.27% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من عام 2024 وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.

اضافة اعلان

 

وبين تقرير دائرة الإحصاءات أنه على المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 1.76% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

 

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 110.02 مقابل 108.32 للشهر نفسه من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 110.02 مقابل 109.72 للشهر الذي سبقه من العام نفسه. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للشهرين الأولين من عام 2024 ما مقداره 109.87 مقابل 107.97 للفترة نفسها من عام 2023.

 

وعلى صعيد المجموعات السلعية، أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.96%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.21%، و"الإيجارات" بنسبة 4.12%، في حين أسهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الوقود والإنارة" بنسبة (1.74%)، و"المنسوجات البيتية" بنسبة (1.25%)، و "الثقافة والترفيه" بنسبة (0.85%)، و"المشروبات والمرطبات" بنسبة (0.62%).


ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع شهر كانون ثاني الذي سبقه من العام نفسه مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 2.81%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 2.23%، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 0.99%، و"النقل" بنسبة 0.45%، و"السكر ومنتجاته" بنسبة 0.38%.


وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للشهرين الأولين من عام 2024 مع الفترة نفسها من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.44%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.21%، و"الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4.50%.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018-09-27T112325Z_1466696869_RC1E33D6D9F0_RTRMADP_3_EUROPE-STOCKS

أسهم أوروبا تنخفض قبل بيانات اقتصادية مهمة

1120231993015903352395

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من 0.4% الى 2%

1710145675597

الجغبير يدعو لمزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين

خسائر-الكيان-الصهيوني-اقتصاديا

بسبب الحرب على غزة.. الاحتلال يتكبّد أعمق خسارة في الاقتصاد

2369131-1010385793

استقرار أسعار الذهب عالمياً اليوم

65eeadf94c59b7578300ddb2

بورصة طوكيو تتكبد خسائر فادحة

أخبار متعلقة
1709530400033

تراجع صادرات المملكة إلى منطقة اليورو العام الماضي

63d4b8f3813b8

3 مليارات دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية العام الماضي

1708153239190

35 شركة صناعية اردنية تشارك بمعرض الخليج الغذائي

65cf7c1fe3a0c

حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصل إلى قرابة ملياري دولار

141111

بعد جلسة دراماتيكية.. النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني

1708107579341

روسيا تبقي سعر الفائدة السنوي عند مستوى 16%