ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.76% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر شباط الماضي بنسبة 1.57% مقارنةً بالشهر المقابل من عام 2023، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.27% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من عام 2024 وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.



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وبين تقرير دائرة الإحصاءات أنه على المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 1.76% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 110.02 مقابل 108.32 للشهر نفسه من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 110.02 مقابل 109.72 للشهر الذي سبقه من العام نفسه. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للشهرين الأولين من عام 2024 ما مقداره 109.87 مقابل 107.97 للفترة نفسها من عام 2023.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.96%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.21%، و"الإيجارات" بنسبة 4.12%، في حين أسهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الوقود والإنارة" بنسبة (1.74%)، و"المنسوجات البيتية" بنسبة (1.25%)، و "الثقافة والترفيه" بنسبة (0.85%)، و"المشروبات والمرطبات" بنسبة (0.62%).



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع شهر كانون ثاني الذي سبقه من العام نفسه مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 2.81%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 2.23%، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 0.99%، و"النقل" بنسبة 0.45%، و"السكر ومنتجاته" بنسبة 0.38%.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للشهرين الأولين من عام 2024 مع الفترة نفسها من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.44%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.21%، و"الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4.50%.