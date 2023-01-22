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الأحد، 22-01-2023 03:13 م

ارتفاع التضخم في الكويت 3.15% خلال 2022

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الوكيل الإخباري - ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت، بنسبة 3.15 % خلال 2022.

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وقالت إدارة الإحصاء، اليوم الأحد، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.71 % في ديسمبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.


وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 7.48 % مقارنة بالشهر ذاته من 2021 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 0.22 % على أساس سنوي. ( سكاي نيوز )


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