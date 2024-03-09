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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 09-03-2024 07:57 ص

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمّان في أسبوع

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الوكيل الاخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.98 % ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2491 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.9 مليون دينار مقارنة مع 3.9 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 26.6 % فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 24.6 مليون دينار، مقارنة مع 19.4 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 20.6 مليون سهم، نفذت من خلال 13263 صفقة.


 




 

 


 

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