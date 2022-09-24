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السبت، 24-09-2022 11:22 ص

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 68 مليون و200 ألف دينار حتى نهاية آب

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - واصلت الفاتورة النفطية للأردن الارتفاع، لتبلغ مع نهاية شهر آب الماضي 68 مليون و200 ألف دينار، ولتصل بالمجمل إلى 390 مليون دينار. اضافة اعلان


وكشفت أرقام مستوردات المملكة، أن كل من السعودية والعراق شكلتا ما نسبته 100% من إجمالي مستوردات الأردن من النفط الخام، بموجب اتفاقيات مع البلدين، خاصة العراق الذي يُصدر النفط الخام للأردن بسعر أقل بمقدار 16 دولار عن سعر خام برنت. 

كما ارتفعت مستوردات المملكة من الحديد والصلب بمقدار 88 مليون و800 ألف لتصل إلى 218 مليون و300 ألف دينار، حيث شكّلت كل من السعودية الهند والصين ما نسبته 57.4% من  إجمالي مستوردات المملكة من هذه السلعة.

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