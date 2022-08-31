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الأربعاء، 31-08-2022 10:31 ص

بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن إحالة عطاء اختيار جهة استشارية لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق على شركة الائتلاف للاستشارات الهندسية بعد حصول العرض المقدم من قبلها "المالي والفني" على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.

وقال الشمالي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم اعتماد منهجيات علمية وفنية لتقييم العروض المقدمة للعطاء الذي طرحته الشركة العراقية - الأردنية لاختيار مستشار لمشروع المدينة الاقتصادية حيث تمت عملية التقييم من قبل مجلس إدارة الشركة العراقية - الأردنية المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية والمكلفة بتنفيذ المشروع.

وأشار الى أن الشركة الاستشارية ستباشر بعد استكمال إجراءات الإحالة  بمتطلبات العمل اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة للمشروع وإعداد وثائق دعوة مناقصة لاستقطاب مطور للمشروع.

وأضاف الشمالي أنه وبإحالة العطاء نكون قد بدأنا الخطوات الإجرائية التنفيذية للمشروع الذي يتطلع إليه كل من الأردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وإحداث التنمية المطلوبة في مناطق غرب العراق وشرق الأردن وذلك تنفيذا لتوجيهات ورؤى قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي ومخرجات القمم الثلاثية التي جمعتهما بالإضافة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد مجددا أن المشروع يشكل فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها وتتيح المدينة الاقتصادية بعد إنجازها استفادة المنتجات والصناعات المنتجة فيها من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ما يتيح للمنتجات الأردنية الوصول الى أكثر من مليار مستهلك دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين الشقيقين كون المنتجات المصنعة في المدينة الاقتصادية ستأخذ صفة المنشأ المشترك.

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ويقع المشروع على الحدود بين البلدين وخصص له مساحة تبلغ 20 ألف دونم من الجانبين.

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