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أسعار ليرة الذهب تسجل أرقاماً قياسية في الأردن

الإثنين، 20-05-2024 11:01 ص

أسعار ليرة الذهب تسجل أرقاماً قياسية في الأردن

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الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الاثنين أرقاماً قياسية في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 397 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 348 ديناراً.

ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2441 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

وارتفع غرام الذهب اليوم 30 قرشاً في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 49 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 47 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 44 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 40.5 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

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