ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر في الربع الأول للعام الحالي

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شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني "ارتفاعًا" ليصل إلى 189.3 نقطة في الربع الأول من عام 2022، بعد أن كانت قيمته 168.1 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي؛ بحسب ما ذكر المنتدى الاثنين.وبالمجمل، ارتفع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي من 165.0 نقطة في الربع الرابع من عام 2021؛ ليصل إلى 200 نقطة في الربع الأول من عام 2022.وانخفض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% في الربع الرابع من عام 2021؛ ليصل إلى 2.5% في الربع الأول من عام 2022.وانخفضت قيمة العجز في الموازنة من 771.7 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2021؛ لتصل إلى 345.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022.وبلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 262.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022؛ بعد أن كانت 114.0 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2021.