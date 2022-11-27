ارتفاع المستوردات النفطية للمملكة إلى 2.6 مليار دينار في 9 أشهر

الوكيل الاخباري - ارتفعت قيمة مستوردات المملكة النفطية منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر أيلول؛ بواقع 1.075 مليار دينار وبنسبة 67.5 بالمئة، وصولا إلى نحو 2.667 مليار دينار، مقارنة مع 1.592 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وتصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ليصل إلى 693 مليون دينار، تلاه أرواح النفط "بنزين" نحو 675 مليون دينار، والنفط الخام "بترول" بنحو 673 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات من الديزل "السولار" حوالي 588 مليون دينار، والكاز نحو 13 مليون دينار، وزيوت التشحيم حوالي 25 مليون دينار.

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