الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 09:23 م

ارتفاع بورصة عمان 83.0 بالمئة في أسبوع

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الوكيل الإخباري  -  ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 83ر0 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2027 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 7ر4 مليون دينار، مقارنة مع 2ر5 مليون دينار الأسبوع الذي سبقه، بنسبة انخفاض 7ر9 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو4ر23 مليون دينار .


وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 7ر20 مليون سهم، نُفذت من خلال 12971 صفقة.

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