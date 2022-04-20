ارتفاع تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا

الوكيل الاخباري- ارتفعت بقدر هامشي، اليوم الأربعاء، شحنات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا وعبر خط أنابيب ”نورد ستريم1“ لألمانيا، بينما استقرت التدفقات المتجهة شرقا إلى بولندا من ألمانيا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.



وأظهرت بيانات من شركة ”تي.إس.أو إيوستريم“ السلوفاكية أن المخصصات اليومية الاسمية من شحنات الغاز الروسي إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا زادت، اليوم الأربعاء.



ووفقا للبيانات، بلغت المخصصات عبر نقطة ”فيلكي كابوشاني“ الحدودية 411546 ميغاوات في الساعة يوميا، الأربعاء، ارتفاعا من 398668 ميجاوات في الساعة، الثلاثاء.

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