ارتفاع توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة من جديد

الوكيل الاخباري - تعافى الدولار الخميس بعد صدور تقريري الوظائف في القطاع الخاص وإعانات البطالة اللذين أشارا إلى استمرار قوة سوق العمل الأميركية، وهو ما يزيد احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدةمن جديد.

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وقالت وزارة العمل الخميس إن الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة الحكومية للمرة الأولى سجلت زيادة متوسطة الأسبوع الماضي. بينما أظهر تقرير أصدرته مؤسسة إيه.دي.بي أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قفز في الشهر الماضي مسجلا أكبر زيادة منذ شباط 2022



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية منها اليورو والين، 0.18% ليسجل 103.51



وزاد الين أكثر من 0.03% إلى 144.58 مقابل الدولار، إذ ألقت المخاوف حيال آفاق النمو العالمي بظلالها على الإقبال على المخاطرة، وهي مخاوف ناجمة عن التشديد النقدي القوي من البنوك المركزية الكبرى



وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في أسبوعين أمام كل من اليورو والدولار، في ظل مراهنة الأسواق المالية على أن يرفع بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة إلى 6.5 بالمئة في وقت مبكر من العام المقبل