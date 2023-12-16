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السبت، 16-12-2023 10:54 ص

ارتفاع دين روسيا الخارجي لدولة واحدة فقط عام 2022

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الوكيل الاخباري- دل تحليل معطيات وبيانات البنك الدولي، على وجود دولة وحيدة زادت ديون روسيا لها في نهاية عام 2022 وهذه الدولة هي الهند.  

في عام 2022 الماضي، كان يوجد لدى روسيا فقط ثلاثة دائنين سياديين ـ الهند وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وكان الدين الأكبر للهند: زاد حجم هذا الدين على مدار العام بمقدار الربع ليصل إلى 777 مليون دولار. وكانت الهند قد قدمت لأول مرة لموسكو قرضا بقيمة 190 مليون دولار في نهاية عام 2020. وفي عام 2021، زاد حجم الدين 3.2 مرة.

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ويشار إلى أن ما يقرب من 21 في المئة من الديون الخارجية لروسيا مملوكة لحاملي السندات. وخلال العام الماضي، انخفضت هذه الحصة بنسبة 32% لتصل إلى 67.9 مليار دولار. والجزء الأكبر من التزامات الدين – 82% – يحتفظ بها دائنو مؤسسات كبار غير مرتبطين بالدول. وخلال العام الماضي، انخفض هذا الدين بنسبة 17% ليصل إلى 307 مليارات دولار.

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