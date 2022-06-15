ارتفاع صادرات صناعة عمان 61 % في 5 أشهر

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زادت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 61 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا بصادراتها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، باستثناء الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، حيث انخفضت بنسبة 18 بالمئة، متراجعة إلى 188 مليون دينار، مقارنة مع 228 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وتظهر المعطيات الإحصائية الصادرة عن صناعة عمان، أن صادرات الغرفة لا زالت تواصل حركة صعودها اللافتة التي سجلتها منذ بداية العام الحالي 2022، محققة معها نسب زيادة غير مسبوقة.وتؤكد هذه الأرقام، قدرة الصناعة الاردنية على تجاوز الصعوبات والمنافسة في الاسواق التصديرية نظرا لجودتها العالية، ما يتطلب توفير المزيد من الممكنات للمصنعين وبما يمكنهم من زيادة الإنتاج والتوسع بالأعمال التي تولد المزيد من فرص العمل.وتصل صادرات منتجات الصناعة الاردنية المنتشرة في غالبية مناطق المملكة الى أكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2.858 مليار دينار، مقابل 1.777 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.559 مليار دينار.