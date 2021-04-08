الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

أول تعليق لـ جومانا مراد بعد وفاة إبنتها

الضمان : صرف رواتب لفئة محددة قبل شهر رمضان

تحديد مواعيد دوام البنوك في رمضان

إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي

إحباط تهريب كميات كبيرة من المعسل

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل : بدء تسليم الكوبونات لوزارة التنمية

شركة كهرباء اربد : لا تأجيل لدفع فاتورة الكهرباء الشهر الحالي

الأمانة : خصومات على الضرائب وإعفاء من الغرامات

تقليص ساعات الحظر الجزئي ليلاً في رمضان مطلب شعبي

الخميس، 08-04-2021 12:50 م

ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية العالمية

606ecbf54c59b7393635c287


الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أن أسعار الغذاء العالمي ارتفع للشهر العاشر على التوالي في مارس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2014.

اضافة اعلان
 

وبلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 118.5 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 116.1 نقطة في فبراير.

وكانت القراءة السابقة لفبراير 116.0 نقطة.

وقالت "فاو"، ومقرها روما، في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.

ورفعت "فاو" توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق عند 2.761 مليار طن، مما يشير إلى زيادة 2% على أساس سنوي.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fe1b92682117

بورصة عمان تعطل اعمالها الاحد

42021514333171341868

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

606eb238423604614b7bd18a

النفط يهبط بعد ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية

ذهب

أسعار الذهب الخميس 8/4/2021

اقتصاد الخليجة

توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي لمعظم دول الخليج

120151513392

اندلاع حريق كبير في مصفاة نفط شرق المكسيك

أخبار متعلقة
أسعار-الذهب-اليوم-في-مصر--1200x675

انخفاض أسعار الذهب عالميا

1-149-1200x675

تراجع أسعار الذهب عالميا

606318c14c59b769a778092e

لبنان.. أسعار خيالية للمواد الغذائية

1-149-1200x675

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الذهب-7

تراجع أسعار الذهب عالمياً

377471_1_1589615115

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي