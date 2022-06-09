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الخميس، 09-06-2022 02:51 م

ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 15.3% خلال أبريل الماضي

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الوكيل الاخباري- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية لشهر مايو إلى 15.3% مقابل 14.9% لشهر أبريل الماضي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 130.2 نقطة لشهر مايو 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.9% عن شهر أبريل 2022.

وبحسب بيان التعبئة والإحصاء، فإن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 10.9%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 6.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.3%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.7%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 26.1%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 3.2%.

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