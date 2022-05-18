سعر الجنيه في مصر يواصل الصعود أمام الدولار.. وهذه مكاسبه

الوكيل الاخباري- ارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار على الرغم من تسجيل الدولار ارتفاعات عالمية.



وسجل الدولار تراجعاً بنسبة 1.6% منذ أعلى قمة بلغها مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الشهر الماضي، حينما قفز إلى مستوى 18.51 جنيه.



ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، فقد سجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك المصرية في بنوك المصري الخليجي والأهلي المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 18.25 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.



وفي 5 بنوك بقيادة بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، والإسكندرية، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.



وفي 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الورقة الأميركية مستوى 18.23 جنيهاً للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

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