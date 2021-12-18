الاستثمارات الكلية في العقبة تصل لـ 26 مليار دينار

الوكيل الإخباري - قال رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف البخيت، السبت، إن حجم الاستثمارات الكلية في المدينة وصلت إلى 26 مليار دينار المشاريع المتفق عليها.

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وبين البخيت أن معظم الاستثمارات في مدينة العقبة هي استثمارات سياحية ومشاريع في البنية التحتية.



وأشار، إلى أن أبرز المشاريع الاستثمارية الكبرى في مدينة العقبة منتجع أيلة ومشروع سرايا العقبة، بالإضافة إلى مشروع ساحة الثورة العربية الكبرى وسوق السمك والممشى البحري الجنوبي ومواقف السيارات وسقف سيل الشلالة ومشروع المدينة المائية والميناء الصناعي ومشروع تالابيه ومجمع العقبة الترفيهي ومشروع المناطق التجارية ومرسى زايد وميناء البواخر السياحية، بالإضافة إلى المنتزه الشمالي ومول النافورة ومشروع قرية الراحة.المملكة