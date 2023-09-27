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الأربعاء، 27-09-2023 03:54 م

الاقتصاد الأسرع نموا في العالم قد ينمو 100 % قريبا

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الوكيل الإخباري - تواصل الدولة صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، طريقها لتحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 100% بحلول عام 2028، وذلك بسبب الارتفاع القوي في الأرباح الناجمة عن التوسع في إنتاج النفط وتصديره.

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"دولة غويانا" والتي تقع في أميركا الجنوبية ويبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة، من المتوقع أن تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 38% بحلول نهاية العام، وهي وتيرة سريعة للغاية، وفقا لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.


ومنطقة ستابوريوك هي منطقة تابعة لغويانا، وتمتد على مساحة 6.6 مليون فدان، وتقدر احتياطاتها بنحو 11 مليار برميل من النفط.


وبحسب صندوق النقد، فقد سجلت غويانا نموا اقتصاديا بنسبة 62.3% خلال عام 2022 وهي النسبة الأعلى في العالم.

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