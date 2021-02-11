الخميس 11-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحديث جديد للعاصفة الثلجية التي ستؤثر على المملكة

الصحة تطرح عطاءً لشراء مطاعيم كورونا

أمين عمان يصدر قرارات لمواجهة كورونا في الأمانة

التعليم العالي لـ الوكيل : هذه السيناريوهات لدوام الجامعات

أمانة عمان لـ الوكيل : الاعتداء على مرافق مشروع الباص السريع مرفوض تماماً

الصحة لـ الوكيل : لا قرار بإلزامية أخذ لقاح كورونا

وزير الصحة : ندرس القرارات بجدية بعد ارتفاع إصابات كورونا

العقبة .. حريق منزل و4 إصابات

أسعار الذهب الخميس 11/2/2021

فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

الخميس، 11-02-2021 01:07 م

الاقتصاد السعودي ينكمش بأكثر من المتوقع

unnamed


الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات سعودية أولية، الأربعاء، أن اقتصاد السعودية انكمش 3.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، لكنه نما 2.8 بالمئة على أساس فصلي.

اضافة اعلان

ولم يتضمن "التقدير السريع" للناتج المحلي الإجمالي الفصلي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية تفاصيل بشأن كيفية أداء القطاعين النفطي وغير النفطي في فترة الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر الماضي.


وانكمش اقتصاد المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2020، وفقا لتقديرات أولية، إذ تضرر جراء جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاجه.


وتوقعت الحكومة السعودية في السابق انكماشا سنويا نسبته 3.7 بالمئة لعام 2020.


وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس"، ومقرها لندن، في مذكرة هذا الشهر، إنها تتوقع انكماش الناتج الاقتصادي السعودي 4.8 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، مع تعثر القطاع غير النفطي.


وأضافت في مذكرة: "مؤشرات النشاط.. تشير إلى أن القطاع غير النفطي تباطأ في الأشهر القليلة الأخيرة من 2020.

 

تعاملات نقاط البيع وعمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي تظل ضعيفة، نمو ائتمان القطاع الخاص تراجع في ديسمبر الماضي".


وتابعت: "هذا بدد على الأرجح وأكثر الزيادة في إنتاج النفط خلال الربع الرابع، بيد أن المعدل على أساس سنوي، وهو المهم لنمو لناتج المحلي الإجمالي، ظل في المنطقة السلبية بشكل كبير".

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
European-Commission_flag_palace

المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو

3

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.5 مليون دينار

2425396-973228112

بفضل كورونا.. أرباح أسترازينيكا تتضاعف

GettyImages-8408216541

النفط يتراجع بعد صعود قوي

https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_0_8_0_0_14300080-1-eng-GB_Basra oilfield

وزير النفط العراقي يتوقع تأرجح أسعار النفط ما بين 58-63 دولارا خلال عام 2021

GoldReuters-1

انخفاض أسعار الذهب بالتزامن مع تعافي الدولار

أخبار متعلقة
ن

توقعات بارتفاع ملحوظ في أسعار النفط في 2021

ز

وزارة الطاقة تحذر محطات المحروقات

largest-oil-and-gas-companies-in-the-USA

شركة نفط أمريكية عملاقة تتكبد خسائر فادحة لأسباب تقنية

1024-1

ارتفاع تحويلات الوافدين بالسعودية إلى 39.9 مليار دولار في 2020

How-Coronavirus-and-the-global-oil-price-war-can-impact-Nigeria

النفط يصعد مع انحسار إصابات كورونا في الصين

saudi-arabia-stock-exchange

السعودية تسوق سندات بالدولار على شريحتين