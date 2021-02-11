الاقتصاد السعودي ينكمش بأكثر من المتوقع

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات سعودية أولية، الأربعاء، أن اقتصاد السعودية انكمش 3.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، لكنه نما 2.8 بالمئة على أساس فصلي.

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ولم يتضمن "التقدير السريع" للناتج المحلي الإجمالي الفصلي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية تفاصيل بشأن كيفية أداء القطاعين النفطي وغير النفطي في فترة الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر الماضي.



وانكمش اقتصاد المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2020، وفقا لتقديرات أولية، إذ تضرر جراء جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاجه.



وتوقعت الحكومة السعودية في السابق انكماشا سنويا نسبته 3.7 بالمئة لعام 2020.



وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس"، ومقرها لندن، في مذكرة هذا الشهر، إنها تتوقع انكماش الناتج الاقتصادي السعودي 4.8 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، مع تعثر القطاع غير النفطي.



وأضافت في مذكرة: "مؤشرات النشاط.. تشير إلى أن القطاع غير النفطي تباطأ في الأشهر القليلة الأخيرة من 2020.

تعاملات نقاط البيع وعمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي تظل ضعيفة، نمو ائتمان القطاع الخاص تراجع في ديسمبر الماضي".



وتابعت: "هذا بدد على الأرجح وأكثر الزيادة في إنتاج النفط خلال الربع الرابع، بيد أن المعدل على أساس سنوي، وهو المهم لنمو لناتج المحلي الإجمالي، ظل في المنطقة السلبية بشكل كبير".

المصدر : روسيا اليوم



